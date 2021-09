정은보 금감원장 "따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되길"

[아시아경제 박선미 기자] 금융감독원은 금융권과 공동으로 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 전통시장에 조금이나마 보탬이 되고 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 추석맞이 나눔 활동을 실시했다.

15일 금융감독원은 한국 구세군 및 IBK기업은행, 미래에셋증권, KB손해보험, 신한카드 등과 함께 전통시장 물품과 온누리상품권 9000만원어치를 구매해 40여개 사회복지단체에 전달했다.

이날 ‘동네시장 장보기’를 이용해 생필품을 직접 구매한 정은보 금융감독원장은 “코로나19 이후 전통시장 방문객 감소로 소상공인의 어려움이 클 것으로 생각된다”고 말하면서 “이번 나눔 활동을 통해 시장 상인과 어려운 이웃들이 힘과 위로를 얻고 따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr