신한라이프, 가상모델에 이어 메타버스까지 가속도

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 '메타버스(확장가상세계) 얼라이언스'에 합류했다고 15일 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주관하는 메타버스 얼라이언스는 삼성전자, 현대차, 네이버랩스 등 가상융합기술(XR) 수요·공급기업과 방송 미디어 업계 300여개사가 참여해 메타버스 산업 발전을 위한 기술 협력, 공동사업 발굴 등을 도모한다.

신한라이프는 메타버스 플랫폼을 기반으로 한 창의적인 다양한 금융 서비스를 개발하고, 가상환경에서 기업과 소비자가 상호작용할 수 있는 환경을 구현한다는 구상이다.

기존 플랫폼과 연계한 신사업 기회도 모색하고, 자체 메타버스 플랫폼을 구축해 가상오피스나 가상영업지점과 같이 근무환경 개선에 활용하는 등 관련 서비스를 점진적으로 확대해 나갈 예정이다.

한상욱 신한라이프 ICT그룹장은 "메타버스가 발전할수록 고객들의 메타버스 가상공간으로 이동은 가속화돼 창의적인 마케팅 기회 또한 늘어날 것"이라며 "얼라이언스 참여 기업들과 긴밀한 협업을 통해 혁신적인 금융 서비스를 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

