[특징주]롯데정밀화학, 9거래일 연속 상승 '또 52주 신고가'

[아시아경제 이선애 기자] 롯데정밀화학 주가가 강세다.

15일 오전 9시35분 현재 롯데정밀화학 주가는 전 거래일대비 6.02% 오른 9만5100원에 거래중이다. 9만6000원까지 치솟으며 52주 신고가를 새로 썼다. 최근 9거래일 연속 상승하며 52주 신고가 경신 행진을 지속중이다.

이날 대신증권은 롯데정밀화학에 대해 "가장 저평가된 수소 유망주"라며 투자의견 매수, 목표주가 12만원을 유지했다.

한상원 대신증권 연구원은 "목표주가는 12개월 예상 주당순자산가치(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 1.5배를 적용해 산출했다"며 "최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 12개월 주가수익비율(PER)은 여전히 7배 수준에 불과하다"고 말했다.

한 연구원은 "롯데정밀화학은다양한 주가 리레이팅 요소들을 보유하고 있으며, 목표주가 역시 PER 9배 수준에 불과하기 때문에 적극적인 매수 대응을 지속해 추천한다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr