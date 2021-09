진중권, '윤석열·박지원 게이트'에 "애초에 게이트 따위는 없다"

"국정원장 '제보 사주'했다가는 대통령 탄핵까지도"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹이 박지원 국가정보원장의 '제보 사주' 의혹으로 번지고 있는 것에 대해 진중권 전 동양대 교수는 "게이트는 없다"라고 단언했다.

진 전 교수는 15일 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤석열 게이트냐, 박지원 게이트냐. 가장 개연적인 시나리오는 애초에 게이트 따위는 없다는 것"이라며 이같이 말했다.

진 전 교수는 "당시 윤석열은 고발을 사주할 이유가 없었다. 한겨레신문의 오보에 윤석열은 자신이 직접 고소를 했다"라며 "그 민감한 시기에 굳이 위험을 무릅쓰고 아무 실익도 없는 일을 할 이유가 뭐가 있겠냐. 당시 이미 하던 수사도 선거에 영향을 끼치지 않기 위해 올 스톱한 상태였다"라고 말했다.

진 전 교수는 '고발 사주' 의혹을 최초 보도한 인터넷매체 '뉴스버스'에 대해 정당하다고 말하면서도 "뉴스버스의 보도가 입증된 '사실'을 넘어 근거가 박약한 '해석'의 영역으로 나아간 것은 문제"라며 "뉴스버스가 윤석열이 사주했다는 주장의 증거로 제시한 것은 달랑 손준성이 수사정보정책관이었다는 사실, 정황이라야 당시 수사정보정책관실에서 총장 가족에 관한 정보를 수집했다는 이정현 공공수사부장의 증언"이라고 지적했다.

진 전 교수는 "이정현 공공수사부장의 정치적 편향성을 가진 인물이라는 것은 국민 모두가 알고 있다"라며 "그런 신뢰할 수 없는 이의 증언을 '정황'이라고 들이대는 것은 어이가 없는 일"이라고 비판했다.

진 전 교수는 박 원장의 '제보 사주' 의혹과 관련해서도 "박지원 게이트도 실은 가장 개연성이 떨어지는 가정"이라며 "그런 짓을 했다가 들통이라도 나면, 그때는 정권 자체가 무너진다. 국정원장이 그런 짓을 했다면, 대통령 탄핵까지도 갈 수 있는 일이다. 아무리 박지원씨가 '정치9단'의 능구렁이라고 해도 감히 그런 일까지 저지르지 않았을 것"이라고 설명했다.

그러면서 "조성은씨가 받은 문건들이 조작된 흔적이 없는 이상, 작년 4월에 올해에 벌어질 일을 미리 예상해 날조된 고발장을 미리 보내놨다는 가정은 해괴하기 짝이 없다"라며 "조작을 했다면, 최근에 해야 했을 텐데, 조성은씨가 수사기관에 핸드폰을 제출한 이상, 기기와 문건에 조작은 없다고 보는 게 합리적일 것"이라고 말했다.

현재 윤 전 총장 측은 '고발 사주' 의혹을 '박지원 게이트'라고 주장하고 있다. 윤 전 총장 대선 캠프 상황실장인 장제원 국민의힘 의원은 12일 국회에서 긴급기자회견을 열고 '고발 사주' 의혹을 제보한 조성은 전 미래통합당(현 국민의힘) 선거대책위원회 부위원장이 이 의혹이 보도되기 전 박 원장과 만남을 가졌다는 사실을 근거로 "박 원장이 야당의 유력 주자를 제거하기 위해 대선에 개입한 의혹이 불거졌다"라고 말했다. 이에 박 원장은 14일 YTN을 통해 "그건 있을 수 없는 일"이라고 반박했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr