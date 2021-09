신세계TV쇼핑, ‘빠른결제’ 서비스 도입…“클릭 한 번으로 편리하게”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 클릭 한 번으로 손쉽게 결제할 수 있는 ‘빠른결제’ 서비스를 본격 도입한다고 15일 밝혔다.

빠른결제는 결제 방식 선택과 비밀번호 입력의 번거로움 없이 클릭 한번으로 결제할 수 있는 간편결제 서비스다. 국내 8대 카드사의 앱카드에 바로 연결되는 방식으로 보안성이 높다.

기존 결제 방식과 가장 큰 차이점은 결제 단계의 간소화다. 기존에는 이용할 결제 서비스(카드사/간편결제)를 선택한 후 결제 비밀번호를 입력해야 하는 번거로움이 있었다. 빠른결제는 결제 서비스를 선택하는 주문/결제 페이지를 거치지 않는다. 상품 페이지 하단의 구매하기와 빠른결제 버튼을 누르면 바로 결제할 수 있다.

처음 서비스 이용 시 사용할 카드를 설정한 후 원클릭 결제를 선택해 놓으면 이후부터는 빠른결제 버튼을 누르는 즉시 결제가 완료된다. 보다 안전한 거래를 원하는 고객은 카드사의 앱카드에서 사용하던 기존 비밀번호를 그대로 이용하는 결제방식을 선택할 수도 있다.

신세계TV쇼핑 관계자는 "고객 관점에서 가장 편리한 구매 환경이 무엇일지에 대한 고민으로 빠른결제 서비스를 도입했다”며 “검색, 주문, 배송까지 만족도 높은 쇼핑을 경험하실 수 있을 것”이라고 말했다.

