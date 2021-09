조선호텔앤리조트?대한산업안전협회, '산업 재해 예방 및 안전문화 확산 위한 공동 협력 협약' 체결

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 14일 특급호텔 최초로 대한산업안전협회와 안전 경영 실천과 근로자 산업재해 예방을 위한 업무협약식을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무 협약식은 산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위해 이뤄졌다. 향후 ▲호텔의 안전한 직업환경 조성을 위한 안전점검 기술 지원 ▲호텔 시설물의 안전성 확보를 위한 안전점검 및 교육 ▲안전보건경영시스템의 효율적 운영과 활성화 기술지원 ▲안전문화 확산을 위한 캠페인 실시 등을 공동 전개해나갈 계획이다.

한채양 조선호텔앤리조트 대표는 "특급호텔 업계 최초로 국내 최대 안전 진단 전문기관인 대한산업안전협회와 협력관계를 구축했다"며 "이를 통해 조선호텔앤리조트 9개 호텔 임직원과 고객의 안전 확보와 중대재해 예방에 힘쓰고, 안전한 노동환경을 조성하는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

