14일 서울 광진구 동서울버스터미널에 코로나19 임시 선별검사소가 운영 중이다. 방역당국은 추석 명절을 맞아 지방으로 향하거나 또는 지방에서 올라오는 시민들이 편하게 이용할 수 있도록 터미널 바로 옆에 검사소를 설치했다. /문호남 기자 munonam@

