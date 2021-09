서욱 "北 미사일, 발표 전 파악…대비태세 갖춰야"

국회 대정부질문에서 "한미연합 자산으로 탐지했다"고 밝혀

[아시아경제 한진주 기자] 서욱 국방부 장관은 14일 북한의 장거리 순항미사일 발사를 북한 발표 전에 사전에 인지했다고 밝혔다.

서 장관은 이날 국회 대정부질문에서 북한 순항미사일 발사 사전 탐지 여부에 대한 질의에 "한미연합 자산으로 탐지를 했다"고 밝혔다.

조태용 국민의힘 의원이 '북한이 발표하기 전에 파악하고 있었느냐'고 질의하자 서 장관은 "그렇다"고 답했지만 발사 사전 징후를 포착했느냐는 질문에 "자세히 말씀드릴 수 없다"고 답변했다.

북한은 지난 11일과 12일 미사일을 시험 발사했고 7580초(126분) 비행해 1500㎞ 표적을 명중했다고 주장했다. 일각에서 우리 군 당국이 미사일을 탐지하지 못했다는 지적이 나왔다.

서 장관은 한미 SI(감청 등에 의한 특별취급정보) 정보로 구체적 답변을 내놓지 않았지만 한미가 공조하에 세부 분석을 하고 있다고 설명했다. 서 장관은 "순항미사일은 발표를 안 하는 것을 기본으로 하고 있다"고 말했다.

북한의 순항미사일 기술 수준에 대해 서 장관은 "2000년 초부터 미사일을 개발한다는 동향을 알고 있었고, 축적된 기술을 통해서 신형 순항미사일 개발을 본격화한 것으로 평가하고 있다"고 답했다.

이태규 국민의당 의원이 '북한 순항미사일이 우리 안보에 군사적으로 얼마나 위협이 되느냐'는 질의에 서 장관은 "지금은 초기단계로 보이며 앞으로 능력이 커질 경우에 우리 안보에 영향을 준다고 생각해서 대비태세를 갖춰야 한다"고 답했다.

