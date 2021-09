구세군 한국군국 강석진 사회복지부장 등이 14일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에서 농협금융이 마련한 '사랑의 농산물 꾸러미'를 일대 취약계층에게 전달하고 있다. 농협이 창립 60주년을 맞아 전국 취약계층을 위해 마련한 농산물 꾸러미는 사과, 감자, 즉석밥, 돈육캔 등 다양한 식재료 13개 품목으로 구성되어 있다. 구세군은 이날 돈의동 쪽방촌 400가구에 이 꾸러미를 전달했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.