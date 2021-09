[아시아경제 한진주 기자] 마이크로디지탈 마이크로디지탈 305090 | 코스닥 증권정보 현재가 34,400 전일대비 600 등락률 -1.71% 거래량 246,846 전일가 35,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 [특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세[특징주]마이크로디지탈, 코로나 백신업체도 세포배양백 최대 1년 대기…국내 유일 생산[클릭 e종목]"마이크로디지탈, 코로나 백신 생산 필수품 '세포배양백' 제조" close 은 프레스티지바이오파마코리아와 32억원 규모의 일회용세포배양시스템 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 최근 매출액의 139.72%에 해당하는 금액이다. 계약기간은 2022년 1월31일까지다.

