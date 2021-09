조규일 진주시장, 추석맞이 전통시장 장보기 나서

온누리상품권으로 차례 용품 구매

전통시장 특별 방역 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 지난 13일 자유시장과 14일 중앙·논개·청과시장을 방문해 추석맞이 전통시장 장보기 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 특별 방역 점검에 나섰다.

이날 조 시장은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들의 애로사항을 청취하고 격려하면서 온누리상품권으로 차례 용품 등을 직접 구매했으며, 시장을 찾은 시민들과도 만나 전통시장 이용에 대한 감사 인사를 전했다.

조 시장은 “전국적인 코로나19 확산세와 사회적 거리두기로 인해 전통시장 상인들과 소상공인들이 큰 어려움을 겪고 있다”며 “시의 코로나19 극복과 전통시장 활성화를 위한 노력에 더해 상인들께서도 시민들이 안심하고 전통시장을 찾을 수 있도록 방역 수칙 준수에 적극적으로 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.

조 시장은 15일에도 천전시장과 서부시장을 차례로 방문해 상인들을 격려하고 현장의 소리를 청취하는 등 지속적인 민생행보를 이어갈 계획이다.

한편 시는 전통시장 활성화를 위해 80억원의 예산을 투입해 진주 중앙상권활성화사업을 추진하고 있다.

