[특징주]'위드 코로나 시대' 맞은 여행주 급등…노랑풍선 20%↑

[아시아경제 지연진 기자] 코로나19 사태가 장기화로 '위드 코로나(단계적 일상회복)' 전화를 앞두고 관련 종목이 큰 폭으로 뛰고있다. 특히 국내 주요 여행사들이 정상근무를 재개한다는 소식이 전해지면서 여행주가 일제히 상승세를 보이고 있다.

노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 15,950 전일대비 2,550 등락률 +19.03% 거래량 8,707,736 전일가 13,400 2021.09.14 15:03 장중(20분지연) 관련기사 노랑풍선, 창립 20주년 비전 선포식…"국내 1위 한국형 OTA 플랫폼 도약""국전약품"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성 할 NEW 바이오!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 14일 오후 2시20분 기준 유가증권시장에서 정일대비 19.03% 상승한 1만5900원에 거래되고 있다. 같은 시간 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 7,300 등락률 +9.03% 거래량 935,258 전일가 80,800 2021.09.14 15:03 장중(20분지연) 관련기사 '피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[단독] 하나투어 공평동 사옥, 키움증권이 1000억에 인수 close 는 전일대비 9.90% 상승한 8만88000원에 거래되고 있다.

앞서 하나투어는 10월부터 전 직원이 정상근무 체제로 돌입한다고 밝혔다. 인터파크 투어는 이달부터 정상근무를 재개했고, 모두투어 역시 단계별 정상근무 전환을 계획 중인 것으로 전해졌다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr