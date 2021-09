호남대, 메타버스 플랫폼 기반 학습법 역량강화 선도

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 메타버스 플랫폼(V Story/VirBELA)에서 재학생 대상 학습법 특강을 진행한다고 14일 밝혔다.

호남대 교수학습개발원(원장 장윤경)은 오는 16일 ‘학습법 관련 모든 고민을 해결해드립니다’라는 주제로 이성아 전담교수의 진행을 통해 V Story에 구축된 호남대학교 교수학습개발원 강의실 참여 학생들과 학습 관련 고민과 이에 대한 학습 전략을 논의할 예정이다.

장윤경 교수학습개발원장은 “호남대학교 교수학습개발원은 다양한 주제로 학생 대상 맞춤형 특강과 소규모 워크숍을 제공해 재학생의 학습 역량을 향상하고 다채로운 학습 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “교수자들이 다양한 메타버스 플랫폼을 활용해 수업의 목적에 맞는 다채로운 교수법을 적용 할 수 있도록 메타버스 활용 연구회 등의 적극적인 지원프로그램 개발·운영에도 박차를 가하겠다”고 덧붙였다.

한편 호남대학교는 올들어 메타버스 관련 전문가 초청 특강을 잇달아 개최하면서 메타버스 시대를 선도할 대학 구성원들의 역량 강화에 노력을 기울이고 있다.

