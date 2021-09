'라리사', 솔로가수 MV 유튜브 24시간 최고 조회

테일러 스위프트 'ME!' 제쳐…그룹 포함하면 6위

블랙핑크 리사의 '라리사(LALISA)' 뮤직비디오가 경이로운 기록을 세웠다. 세계 솔로 가수 뮤직비디오 가운데 유튜브 공개 24시간 동안 가장 많은 조회 수를 올렸다. 14일 유튜브에 따르면 '라리사' 뮤직비디오는 지난 10일 공개돼 24시간 동안 7360만 뷰를 기록했다. 팝스타 테일러 스위프트가 2019년 4월 발표한 'ME!' 뮤직비디오의 6500만 뷰를 너끈히 경신했다. 그룹을 포함하면 여섯 번째로 많다. 1위와 2위는 방탄소년단(BTS)의 '버터(1억820만 뷰)'와 '다이너마이트(1억110만 뷰)'다. 리사가 속한 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(8630만 뷰)'과 '아이스크림(7900만 뷰)'은 각각 3위와 4위다. 그 뒤를 바짝 쫓은 '라리사' 뮤직비디오는 유튜브에서 나흘째 가장 많이 본 동영상으로 기록됐다. 음원 또한 71개국에서 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 했다.

