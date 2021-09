도로교통공단, '이해충돌방지 특별교육 및 실천 서약식' 개최

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 청렴한 조직문화 정착을 위한 '이해충돌방지 특별교육 및 실천 서약식'을 열었다고 14일 밝혔다.

이번 특별교육은 공직자의 공정한 직무수행을 위해 제정돼 내년 5월 19일부터 시행되는 '공직자의 이해충돌 방지법'에 대해 사전 숙지·준수하기 위해 마련됐다.

이해충돌방지 실천 서약은 ▲사익추구 금지 ▲사적 이해관계 직무 회피 ▲직무 관련 정보를 이용한 사익추구 금지 ▲알선·청탁 금지 등 직무수행 중에 발생할 수 있는 이해충돌을 방지해 국민으로부터 신뢰받는 공공기관이 되도록 다짐하는 내용을 담고 있다. 서약식은 공단 고위직이 먼저 참여했으며, 향후 전 직원이 서약하도록 확대할 계획이다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "전 직원의 이해충돌 방지 실천 서약을 통해 청렴의식을 다질 수 있는 계기가 되기를 바란다"며 "지속적인 교육으로 공정하고 청렴한 조직문화를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

특별교육 및 서약식은 코로나19 방역수칙과 사회적 거리두기 지침을 준수하여 진행됐다. 교육장은 철저한 방역 후 고위직만 참석하고 그 외 직원은 모두 화상회의로 참여했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr