"인기 소품으로 집 꾸미자"…위메프 '포인트 홈테리어' 기획전

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 적은 비용으로 인테리어에 변화를 줄 수 있는 '포인트 홈테리어' 기획전을 열고, 최대 15% 추가 할인쿠폰을 제공한다고 14일 밝혔다.

이번 기획전은 집 꾸미기에 관심이 높아진 '집꾸족'을 위한 포인트 인테리어 상품을 모아 큐레이션했다. 최근 인테리어 트렌드로 떠오른 '미드 센추리 모던'과 '내추럴 무드' 아이템을 집중 구성했다.

미드 센추리 모던 인테리어는 간결하고 실용적인 디자인으로 원색의 가구와 소품들로 포인트를 준다.

미국 드라마나 영화 속 은행 책상에 흔히 등장하는 초록 스탠드를 모티브로 만든 뱅크 단스탠드는 2만9900원, 카르텔 디자인을 오마주한 크리스탈 포터블 스탠드는 3만5900원, 모듈 강화유리 컬러포인트 트롤리 수납장은 15만9000원에, 라메종하우스 릴리 파스텔 투명의자는 4만8000원에 판매한다.

이밖에 △인테리어 포스터 △워셔블 포인트 러그 △플렌스테드 인테리어 모빌 등 최신 인테리어 트렌드를 반영한 아이템을 할인가에 판매한다.

자연 친화적인 내추럴 무드 인테리어 아이템도 선보인다. 천연 대나무 소재로 아늑한 분위기 연출이 가능한 오드 단스탠드를 3만2500원에, 공기정화 식물로 유명한 몬스테라는 5500원, 수경재배로 손쉽게 키울 수 있는 스킨답서스는 6700원에 판매한다.

기획전 아이템은 상품별 최대 15% 추가 할인쿠폰을 제공해 홈테리어 최신 트렌드 상품을 더 저렴한 가격에 쇼핑할 수 있다.

박가은 위메프 상품기획팀 매니저는 "포인트 인테리어 아이템 중 최신 인기 트렌드 상품 큐레이션에 집중했다"며 "가을 인테리어 아이템을 준비하는 집꾸족 고객들이 인기 트렌드도 확인하고, 이를 저렴하게 쇼핑할 수 있을 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr