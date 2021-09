“추석 장보러 또 왔네요” 새울본부, 저소득가정·홀몸어르신에 추석선물 한꾸러미

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부 임직원이 추석맞이 전통시장 장보기 행사를 펼쳤다.

새울본부는 지난 13일 울산 울주군 남창옹기종기 전통시장에서‘추석맞이 저소득 가정, 홀몸 어르신 생필품 지원을 위한 장보기 행사’를 했다고 14일 밝혔다.

남창옹기종기시장은 새울본부가 해마다 명절 때나 특별한 날에 취약계층 선물 구매를 위해 찾는 정겨운 풍습이 서린 곳이다.

이번 행사는 울주지역 저소득 가정과 명절을 외로이 보내는 홀몸 어르신 등 100세대를 위한 사회공헌활동의 하나이다.

새울원자력본부와 울주푸드뱅크마켓, 울산사회복지공동모금회가 참여해 지원금 700만원을 써 소외된 이웃을 챙겼다.

새울본부는 한 가구당 7만원 상당의 쌀과 과일 등 생필품을 전통시장에서 구매해 100세대에 전할 예정이다.

코로나19로 힘든 지역상권 활성화에 보탬을 주고 어려운 이웃에게는 작은 도움을 준다.

이상민 본부장은 “한가위를 맞이해 도움이 필요한 이웃과 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역상권에 모두 도움이 되길 바란다”며 “내실 있는 지원으로 지역과 상생할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr