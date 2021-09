박지원 "대선 개입? 野, 헛다리 짚는 것…조성은과 특수 관계 아냐"

박지원 "수사해보면 나온다…왜 단역도 아닌 사람 주연 만드나"

[아시아경제 허미담 기자] 박지원 국가정보원장은 13일 야당이 자신을 향해 대선 개입 의혹을 제기한 것을 두고 "야당이 헛다리를 짚는 것인데, 수사해보면 나온다"고 밝혔다.

박 원장은 이날 연합뉴스와 통화에서 '윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹과 관련해 제보자 조성은 씨에게 조언한 것 없느냐'는 질문에 "전혀 없었다"며 이같이 말했다.

그는 "일부에선 내가 검찰 쪽 인사를 소개해서 (조 씨가) 그쪽 감찰부장하고 (연락)했다고 하는데, 나는 지금도 감찰부장이 누구인지 모른다"고 말했다.

이어 "이 사건의 본질은 이게 아니지 않나"라며 "왜 이게 본질인 양, 단역도 아닌 사람을 주연배우로 만들려고 하나"라고 야권을 비판했다. 또 박 원장은 "그런 것이 있다면 내가 어떻게 문재인 대통령에게 얼굴을 들 수 있겠느냐"고 말하며 결백을 강조했다.

그는 조 씨와의 관계에 대해 "(야권에서) 특수한 관계 같다고 하는데, 그런 것은 없다"며 "똑똑한 신세대 후배이고, 내가 청년이나 젠더 문제를 잘 모르다 보니 물어보기도 한다"고 했다.

박 원장은 야당의 국회 출석 요구에 대해선 "국회에서 나오라고 하면 나가는 것"이라고 말했다. 다만 특수활동비 사용 내역이나 국정원장 공관 출입 기록 제출 요구에는 "그것은 국정원장이 할 수 없는 것"이라고 선을 그었다. 이는 국정원 업무의 특수성을 고려해 자료 제출이 어렵다는 의미로 보인다.

앞서 국민의힘은 조 씨가 고발 사주 의혹이 보도되기 전인 지난달 11일 박 원장과 만난 것 등을 바탕으로 박 원장의 배후설을 제기하고 있다.

양준우 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "야당의 대선 경선에 개입하려 한 정치 공작에 대한 수사가 진행돼야 한다. 그리고 그 의혹의 핵심에 자리한 이는 박 원장"이라며 "국정원장은 제기된 의혹에 대해 명확한 입장을 밝혀야 한다"고 강조했다.

