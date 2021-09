[아시아경제 이창환 기자] 차량용 반도체 수급난의 영향으로 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 1,500 등락률 -0.73% 거래량 590,609 전일가 206,500 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 국회 포럼 나선 정의선 "로보틱스, 인류 위한 것"…로봇犬 '스팟' 시연도 현대차, 아산공장 생산 재개[클릭 e종목] "포스코인터내셔널, 실적개선과 신규부품사업으로 성장성도 확보" close 아산공장이 생산 재개 이틀만에 다시 사흘간 휴업에 들어간다.

13일 현대차에 따르면 차량용 반도체 부품 수급 차질의 영향으로 아산공장은 오는 15∼17일 생산을 중단한다. 생산 재개는 추석 연휴인 20∼22일 이후 이뤄질 것으로 보인다.

현대차는 지난 9∼10일에도 아산공장의 가동을 멈췄다가 이날 반도체 부품이 재공급됨에 따라 생산을 재개했다고 공시했지만, 결국 정상 가동 이틀만에 다시 문을 닫게 됐다.

지난주 이틀간 발생한 생산 차질은 약 2000대로 추정된다. 연간 약 30만대의 완성차 생산 능력을 갖춘 아산공장은 현재 쏘나타와 그랜저를 생산하고 있다.

