[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서구 한 국장급 간부 공무원으로부터 성추행을 당했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

13일 광주 서부경찰서와 서구 등에 따르면 최근 서구 A국장이 여직원에게 부적절한 신체 접촉을 했다는 내용의 고소장이 접수됐다.

수사에 착수한 경찰은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 업무상 위력에 의한 추행 혐의로 A국장을 입건했으며 서구는 지난 10일 직위해제 조치 했다.

현재 A씨는 출근하지 않고 자택에서 대기 중인 것으로 알려졌다.

서구는 경찰 수사 결과를 토대로 사실 관계가 드러나면 징계위원회를 개최해 관련 절차를 밟을 방침이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr