김총리, 검찰 '고발 사주' 의혹 “사실이라면 공무원 정치개입 중대 범죄행위”

[아시아경제 구채은 기자] 김부겸 국무총리는 13일 윤석열 전 검찰총장 시절 검찰의 고발 사주 의혹 관련 "만약 사실이라면 공무원으로서 대놓고 정치개입한 행위이자 중대한 범죄행위"라며 "국가조직으로 있을 수 없는 일"이라고 말했다.

김 총리는 이날 국회 정치분야 대정부질문에 출석해 "가정으로라도 말씀드리기 조심스럽다"며 "만약 사실이라면 워낙 엄청난 사건이어서 이 문제에 대해 기강을 세우지 않을 수 없다"고 했다. 이같은 답변은 민병덕 더불어민주당 의원이 '검찰개혁을 주장하는 정치인들에 대해 총선 직전에 검찰이 기획 고발을 하려 했다면 어떻게 봐야 하냐'고 질의한데 따른 것이다.

한편 손준성 당시 대검 수사정보정책관은 총선을 앞둔 지난해 4월 미래통합당 송파갑 국회의원 후보자였던 김웅 의원에게 유시민 노무현재단 이사장과 최강욱·황희석 당시 열린민주당 비례대표 국회의원 후보 3명, 언론사 관계자 7명, 성명미상자 등 11명에 대한 고발장을 전달했다는 의혹이 제기돼 파문이 일고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr