조해진 "공수처 폐지해야…행태가 수준 이하"

[아시아경제 금보령 기자] 조해진 국민의힘 의원이 고위공직자범죄수사처(공수처)를 해체해야 한다고 주장했다.

조 의원은 13일 오후 국회에서 열린 대정부질문에서 박범계 법무부 장관을 향해 "공수처는 폐지해야 하는 것 아닌가"라고 말했다.

조 의원은 "공수처는 잘못 태어난 기구고 돌연변이다. 헌법에 근거가 없는 위헌적 기관"이라며 "국가기관이라고 하기엔 그동안 보인 행태가 수준 이하다. 황제 의전, 사건 뭉개기, 허위 보도자료 등 일일이 셀 수 없을 정도로 한심한 기관"이라고 비판했다.

이어 그는 "위상이 땅바닥에 추락하니까 그걸 어떻게 세워보려고 고발장 사건에서 어설프게 공작 수사 흉내를 내다가 불법행위까지 저질렀다"며 "이래도 공수처를 둘 이유가 있나"라고 꼬집었다.

특히 공수처가 '고발 사주 의혹'과 관련해 윤석열 전 검찰총장을 직권남용 등 4개 혐의 피의자로 입건한 점을 놓고 강력하게 지적했다. 조 의원은 "윤 전 총장을 놓고 공수처가 브리핑을 통해 '언론에서 수사하라고 해서 수사했다. 죄가 있느냐 없느냐는 그다음 문제'라고 했는데 이게 무슨 잠꼬대 같은 소리인가"라고 얘기했다.

그러면서 그는 "드루킹 여론조작 사건, 울산시장 하명 수사 사건, 월성 원전 불법 폐쇄 사건 등 수많은 사건마다 몸통이 문재인 대통령 아니냐고 (언론이) 지적해왔는데 왜 조사 안 하는가"라며 "고발장 사건은 그 배후에 있다고 의심 받는 박지원 국정원장은 왜 조사 안 하는가"라고 목소리 높였다.

이날 윤 전 총장 측은 박 원장을 공수처에 고발했다. 조 의원은 "공수처 빨리 수사 받고 해체해야 된다고 본다"고 했다. 이에 박 장관은 "(박 원장) 본인께서 헛다리 짚는 것이라고 말했다"면서도 "어찌됐든 고발이 됐으니 그 부분도 법과 원칙에 따라 수사가 될 거라고 생각한다"고 설명했다.

