文 대통령, 유엔총회 대면 참석…취임 후 5년 연속(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 오는 21일 열리는 제76차 유엔총회 참석을 위해 미국을 방문한다고 13일 밝혔다.

박경미 청와대 대변인은 이날 브리핑을 통해 "문 대통령은 유엔 총회 참석과 한미 유해 상호 인수식 참석을 위해 오는 19일부터 23일까지 3박5일 일정으로 미국 뉴욕과 호놀룰루를 방문할 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 취임 이후 매년 유엔 총회에 참석해 왔으며, 이번 총회 참석으로 문 대통령은 취임 후 5년 연속으로 유엔 총회에 참석하게 됐다.

이 자리에서 문 대통령은 한반도 평화 프로세스에 대한 국제사회의 지지를 재확인할 방침이다. 박 대변인은 "올해는 우리나라가 북한과 함께 유엔에 동시 가입한 지 30주년이 되는 해"라며 "문 대통령의 이번 유엔 총회 참석은 한반도 평화 진전 노력에 대한 국제사회의 지지를 재확인하는 한편, 국제평화와 번영을 위한 우리나라의 활동과 기여를 재조명하고, 국제사회 내 높아진 위상과 기대에 부응하여 우리의 역할을 확대해 나가겠다는 의지를 표명하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

뉴욕 방문 기간 중 문 대통령은 유엔 총회 기조연설과 지속가능발전목표(SDG) Moment 개회세션 연설 및 인터뷰, 주요국과의 양자 회담, 유엔 사무총장 면담 등 일정을 가진다. 또 호놀룰루에서는 한국전 참전 한미 유해 상호 인수식, 독립유공자에 대한 훈장 추서식 등의 일정이 예정돼 있다. 박 대변인은 "한미 유해 상호 인수식 참석은 굳건한 한미동맹을 재확인하고, 나라를 위해 희생하신 분들에 대한 국가의 무한 책임 의지를 분명히 하는 계기가 될 것"이라고 의의를 밝혔다.

