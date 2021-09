권성동 "윤석열 고발사주 사건 아닌 박지원 정치공작 사주"

[아시아경제 나주석 기자] 권성동 국민의힘 의원은 13일 고발사주 의혹과 관련해 박지원 국가정보원장이 깊게 연관됐다는 의혹 등을 제시하며 해임을 요구했다. 권 의원은 이번 사건과 윤석열 전 검찰총장과의 관련성이 하나도 없음에도 정치 공작을 펴고 있다는 주장도 내놨다.

13일 권 의원은 국회에서 열린 대정부질문을 통해 "박 원장과 아주 가까웠던 측근 의원에게 들었다"면서 "(고발사주 의혹을 제보한) 조성은씨가 이 사건자료를 전에 박 원장에 사전에 보내줬다고 이야기하는 것을 들었다"고 말했다. 이어 그는 "이 사건은 명백한 국정원의 정치개입이자 공작게이트라고 아니할 수가 없다"며 "윤 전 총장에 의한 고발사주가 아니라 박 전 원장에 의한 정치공작 사주라고 규정지어도 무리가 없겠다"고 말했다.

권 의원은 김부겸 총리를 상대로 박 원장 사퇴를 건의할 뜻이 있는지 등을 묻기도 했다.

이외에도 권 의원은 "모 언론사 정보 보고에 따르면 더불어민주당 대선후보인 이재명 후보 캠프에서도 이 사건 관련자를 통해 자료를 입수해 터뜨리려고 했는데 너무 빨리 나갔다는 이야기도 있다"고 언급했다.

권 의원은 이외에도 드루킹 댓글 사건과 월성 원자력발전소 경제성 평가 등과 관련해 문재인 대통령의 관련성을 여권이 부인하고 있는 점 등을 언급한 뒤 "고발사주 의혹과 관련해 정황증거도 없이 윤 전 총장을 공격하는 것은 가당치 않은 일"이라고도 했다.

