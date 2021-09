1인당 90만원 '먹는 코로나19 치료제'…정부 "국가가 전액 부담"

[아시아경제 나예은 기자] 정부가 선구매 계약을 진행중이라고 밝힌 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 먹는 치료제 가격이 1인당 90만원을 넘을 것으로 알려진 가운데 정부는 치료제가 도입될 경우 국가가 전액 부담한다고 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 13일 정례 백브리핑에서 코로나19 경구용 치료제 도입 시 본인 부담금과 관련한 질의에 "코로나19 치료는 전액 국가가 지원한다. 건강보험과 국가 예산을 통해 전체 치료과정을 국가가 부담하고 있다. 실제 국민들의 비용 부담은 없다"고 답했다.

이어 "치료제가 도입되더라도 이 원칙이 동일하게 적용될 예정이라 국민 자부담이 없는 체계로 운영된다"고 설명했다.

코로나19는 '1급 감염병'으로 지정되어 있다. 감염병 예방법에 따라 1급 감염병 치료비용은 전액 국가가 부담한다. 현재 국내에서 코로나19 치료제로 쓰이는 '렘데시비르', '렉키로나' 투약 비용도 국가가 전액 지원하고 있다.

올해 경구용 치료제 구매 예산으로는 추가경정예산으로 168억원이 편성됐고, 내년에는 194억원이 편성돼있다. 질병관리청이 올해 추경 예산에 1만8000명분, 내년 예산안에 2000만명분에 대한 치료제 구매비용을 반영했다고 밝힌 것으로 추정해 보면 1인당 치료제 구매 비용은 95만원 정도로 책정된 셈이다.

한편 해외에서 3상 임상시험 진행중인 경구용 치료제는 MSD의 몰누피라비르, 로슈의 AT-527, 화이자의 PF-07321332 등이 있다. 정부는 현재 경구용 치료제 개발 상황을 주시하며 각 제약사와 구매를 협의하고 있다.

