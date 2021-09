[아시아경제 윤동주 기자] 부친의 부동산 관련 의혹이 제기됐던 국민의힘 윤희숙 의원의 의원직 사직안이 13일 국회 본회의에서 통과되고 있다.

윤 의원의 사직안은 재석 223명 중 찬성 188명, 반대 23명, 기권 12명으로 안건은 가결됐다.

한편, 의원직 사퇴의사를 밝힌 이낙연 더불어민주당 의원은 국회 의안과에 사퇴의사를 접수한 상태이다.

