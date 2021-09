하이투자증권, 중개형 ISA 출시 이벤트..."최대 3만 현금 지급"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 11월30일까지 중개형 ISA에 가입하는 고객을 대상으로 현금 리워드를 제공하는 중개형 ISA 출시 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 영업점이나 비대면을 통해 중개형 ISA에 가입하는 고객에게 가입 금액별 선착순으로 현금 리워드 혜택을 제공한다. 가입 금액이 100만원 이상일 경우 1만원, 500만원 이상일 경우 2만원, 1,000만원 이상일 경우 3만원을 각 500명에게 지급한다. 단 이벤트 종료 기간까지 잔고를 유지해야 한다.

연말까지 비대면으로 중개형 ISA에 가입하는 신규 고객에게는 온라인 거래수수료를 유관기관 비용만 부담하도록 하는 평생혜택도 제공한다.

중개형 ISA는 펀드, ELS, ETF 등 다양한 금융상품과 국내 상장주식을 한 계좌에서 운용하여 수익을 낼 수 있는 개인종합자산관리 계좌로 만 19세 이상이면 누구나 가입할 수 있다. 3년 이상 운용시 이자/배당소득에 대하여 비과세 및 분리과세 등 세제 혜택을 받을 수 있다.

ISA 계좌는 전 금융기관 통틀어 1인 1계좌만 개설이 가능하다. 타 금융기관에 이미 가입을 했다면 계좌이전을 통해 금융기관간 이전을 할 수 있다.

하이투자증권 관계자는 "2023년부터 금융투자소득 과세가 도입됨에 따라 국내 주식 및 공모형 펀드의 이익이 5000만원을 초과할 경우 과세가 되지만, 중개형 ISA 가입자의 경우 금융투자소득에 대해 전액 비과세 혜택을 받을 수 있다"고 말했다.

이번 이벤트에 관한 자세한 사항은 하이투자증권 고객지원센터로 문의하면 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr