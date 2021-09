롯데카드, 카카오엔터테인먼트와 업무협약 체결

'카카오페이지' 특화 상품 9월 중 출시

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 카카오엔터테인먼트와 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

지난 10일 서울 종로구 롯데카드 본사에서 열린 협약식에는 조좌진 롯데카드 대표이사와 박종철 카카오엔터테인먼트 스토리플랫폼 부문장이 참석했다.

양사는 이번 업무협약에서 카카오페이지의 다양한 콘텐츠 이용 시 특화 혜택을 제공하는 상업자 표시 신용카드(PLCC) 상품을 선보이기로 하고, 공동 마케팅을 진행하기로 했다. 또 카카오페이지를 비롯해 향후 카카오엔터테인먼트가 제공하는 다양한 서비스와 연계하여 지속적인 상호 협력 기회를 모색할 계획이다.

카카오엔터테인먼트는 스토리, 뮤직, 미디어 부문에 대한 기획·제작·유통 역량을 종합적으로 갖춘 글로벌 엔터테인먼트 기업이다. 스토리 사업부문으로 '카카오페이지'와 '카카오웹툰' 두 개 플랫폼을 운영하고 있으며, '나 혼자만 레벨업', '이태원 클라쓰', '김비서가 왜 그럴까', '경이로운 소문', '나빌레라' 등 총 8500개의 오리지널 IP(지식재산권)를 보유하고 있다.

조좌진 롯데카드 대표이사는 "폭 넓은 지적재산권을 기반으로 콘텐츠 시장을 선도하는 카카오엔터테인먼트와 제휴를 통해 차별화된 혜택과 경험을 제공하는 특화 카드를 선보이게 됐다"며 "각 사의 노하우를 결합해 고객만족도를 높이고, 지속적인 교류를 통해 협력 영역을 넓혀갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

