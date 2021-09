디에이테크놀로지, 원통형 2차전지 설비 제조사업 전개

[아시아경제 장효원 기자] 2차전지 설비 전문 업체 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 6,070 전일대비 40 등락률 +0.66% 거래량 194,012 전일가 6,030 2021.09.13 10:27 장중(20분지연) 관련기사 엠피코퍼레이션, “코비박 부작용 없이 1년간 항체 유지”… 국제 학술지 논문 게재엠피코퍼레이션, 디에이테크놀로지와 코로나19 백신 ‘코비박’ 원액 공동 생산[특징주]디에이테크놀로지 '카카오모빌리티 IPO 절차 돌입'…위즈돔 2대주주 '부각' close 가 기존 파우치형 배터리에 이어 원통형배터리 제조 설비 사업까지 나섰다.

디에이테크놀로지는 국내 대기업과 협의하여 원통형 2차전지 설비를 생산 중이며 점진적으로 영역을 확대해 가기 위해 역량을 강화 중이라고 13일 밝혔다.

회사 측에 따르면 파우치형 배터리 설비도 글로벌 자동차 시장 공략을 통해 빠르게 성장할 전망이다. 미주 지역 글로벌 완성차 생산 기업과 전기차 배터리 제조 설비인 노칭(Notching), 스테킹(Stacking) 장비 등의 납품을 진행 중이며, 글로벌 완성차 업체로 매출 확대를 위해 적극 노력 중이다.

디에이테크놀로지 관계자는 “당사는 e모빌리티 사업의 부품 개발 및 생산에 필요한 전문화된 장비를 개발 준비 중이다”며 “파우치형 2차전지부터 원통형 2차전지 설비까지 사업 영역을 확대하여 본격적인 매출 확대에 힘쓰겠다”라고 말했다.

회사는 2차전지와 같은 기술집약적 산업의 무한 경쟁에서 뒤쳐지지 않기 위해서는 새로운 제품 개발과 성능 개선, 우수인력 확보 등 끊임없이 노력하고 있다. 본업의 핵심 경쟁력을 강화하기 위해 신제품 개발 및 성능 개선을 지속적으로 하고 있다. 빠르게 변화하는 사업 환경에 대비하기 위해 미래 모빌리티와 같은 신산업과의 연계성도 검토한 뒤 추진해갈 계획이다.

