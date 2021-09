박범계 "손준성 인사조치, 검토했지만 지켜볼 것"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 전 검찰총장의 '고발사주' 의혹과 관련, 박범계 법무부 장관이 수사를 받는 손준성 대구고검 인권보호관의 인사 조치 가능성을 언급했다.

13일 박 장관은 법무부 정부과천청사 출근길에 취재진과 만나 '손 인권보호관에 대한 인사조치를 계획하고 있는지' 등을 묻는 질문에 "검토는 했었지만 아직은 좀 더 지켜볼 예정"이라고 밝혔다.

대검찰청의 수사전환 여부에 대해서는 "고위공직자범죄수사처가 이미 수사개시를 한 셈인데, 공수처와 중복되지 않는 범위 내에서 현직 검사가 연루된 의혹 관련 진상조사를 할 것"이라고 언급했다. 이어 대검의 자체 진상조사 경과에 대해서는 "보고받지 않아서 잘 모른다"고 답했다.

이번 사건의 제보자인 조성은씨가 한동수 대검 감찰부장에게 직접 연락해 공익신고 보호를 요청한 것을 놓고 모종의 거래 의혹이 제기된 것에는 즉답을 피했다. 박 장관은 "오후 국회 대정부 질문에서 많은 질문이 나올 텐데 그때 답할 수 있는 것이면 답을 할 것"이라고 전했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr