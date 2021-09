BMW코리아, '빌드 유어 드라이브 2021' 캠페인 진행

[아시아경제 이창환 기자] BMW그룹코리아가 오리지널 액세서리와 라이프스타일 제품, 오리지널 타이어 등을 할인된 가격으로 제공하는 ‘빌드 유어 드라이브 2021(Build Your Drive 2021)’ 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.

‘BMW·MINI와 함께 준비하는 즐거운 여행’을 콘셉으로 오는 11월6일까지 총 8주간 진행되는 이번 캠페인은 여행하기 좋은 계절 가을을 맞아 BMW 및 MINI 고객에게 다채로운 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

먼저 캠페인 기간 동안 오리지널 BMW·MINI 액세서리와 라이프스타일 제품 및 공임 20% 할인을 제공하며, 구매 합산 금액에 따라 다양한 사은품을 증정한다.

누적 200만원 이상 구매한 BMW 고객과 100만원 이상 구매한 MINI 고객에게는 우드 테이블과 랜턴, 접이식 체어로 구성된 캠핑 용품 3종 세트를 선물로 제공한다. 각각 100만원과 50만원 이상 구매한 BMW 및 MINI 고객에게는 인디언 행거를 증정한다.

캠페인 기간 동안 BMW 루프박스를 구매한 고객 중, 원하는 고객에 한해 루프박스를 소유 차량의 외장 색상과 동일한 컬러로 무상 도색하는 서비스도 제공한다.

BMW 루프박스 구매 및 도색 완료 후 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 총 3명에게 50만원 상당의 파라다이스 호텔 부산 숙박권도 제공된다.

