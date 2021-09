요기요, 개발자 대상 온라인 심야 채용 설명회

14일 '캐치티비' 유튜브 통해 경력 개발자 대상 온라인 심야 채용 설명회

[아시아경제 김철현 기자] 요기요가 배달 앱 시장의 미래를 함께 이끌어 나갈 개발 인재 채용에 본격 나섰다. 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 요기요가 개발자 대상 온라인 심야 채용 설명회를 진행한다고 13일 밝혔다.

요기요는 코로나19로 인해 대면이 어려워진 만큼 개발 문화 등을 함께 공유하고 채용정보를 알리기 위해 온라인 채용 설명회를 기획했다. 14일 오후 8시부터 진행되는 설명회는 지원자들과의 소통 강화를 위해 편안한 분위기와 맛있는 음식이 함께하는 '심야식당'을 모티브로 준비된다.

이번 온라인 채용 설명회에서는 예비 지원자들이 궁금해하는 요기요R&D센터의 전반적인 채용 과정과 직무별 역할, 향후 개발 목표 등을 상세하게 소개한다. 기술을 책임지고 있는 조현준 최고기술책임자(CTO)가 요기요 개발 문화와 철학에 대해 이야기하고 채용과 실무 담당자 등도 출연해 예비 지원자들에게 생생한 정보를 전달할 계획이다.

조 CTO는 "이번 심야 채용 설명회는 본격적인 개발자 영입을 앞두고 편안한 분위기 속에서 요기요R&D센터에 대한 이모저모에 대해 알려주고 소통하기 위해 준비했다"면서 "요기요의 개발문화와 기업문화를 모두 느낄 수 있는 편안한 자리가 되길 바란다"고 말했다.

