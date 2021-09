비씨카드, 추석 맞아 2800세대 취약계층에 '건강식품 꾸러미' 지원

24일까지 서울, 대구, 광주 등 7개 지역 2800세대 취약계층 대상

총 15종 맞춤형 건강 먹거리로 구성

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 전국 취약계층 2800세대에 건강 먹거리를 담은 '사랑해 빨간밥차 식품 꾸러미'를 지원한다고 13일 밝혔다.

식품 꾸러미는 오늘부터 24일까지 전국 7개 지역(서울, 인천, 대구, 울산, 김해, 광주, 여수) 내 독거노인, 장애인, 저소득가정 등 총 2800세대에 전달된다. 해당 세대는 원봉공회(서울), 사랑의쌀나눔운동본부(인천), 사단법인 사랑해밥차(대구) 등 각 지역 빨간밥차 운영기관에서 선정했다.

비씨카드와 KT그룹희망나눔재단이 공동으로 마련한 식품 꾸러미에는 고령자 맞춤형 건강 먹거리로 구성했다. 저염식 간편국, 즉석밥, 건강음료 등 총 15종의 영양식을 보냉백에 넣어 전달 할 예정이다.

서거정 비씨카드 마케팅본부장(상무)은 "거리는 멀어도 마음은 가까이 나누고자 추석을 앞두고 식품 꾸러미를 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 사회공헌활동을 지속하겠다"고 말했다.

