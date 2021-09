[클릭 e종목]에코프로비엠, 해외 공장 설립 발표 예정…목표주가 상향

[아시아경제 이선애 기자] 이베스트투자증권은 13일 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 400,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 357,600 2021.09.13 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 의 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 52만8000원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 이는 2022년 기준 국내 2차전지 양극재 기업 상단 주가수익비율(PER Multiple)을 적용한 것이다.

이안나 이베스트투자증권 연구원은 "에코프로비엠은 국내 양극재 기업 중 가장 영업이익률이 높으며, 향후 수직계열화를 통해 이익률은 점차 높아질 것으로 기대된다"면서 "또한 높은 양극재 기술력을 바탕으로 SK이노베이션과 삼성SDI 중심 대규모 수주가 이어지고 있어 상단 PER Multiple 적용이 유효하다고 판단한다"고 설명했다.

에코프로비엠은 에코프로글로벌을 통해 현지해외공장 설립 시, 전구체, 리사이클링 등 수직계열화 형태가 될 것이다. 현재, 에코프로CNG는 기존 계획대로 건식 리사이클링이 이미 시작되었으며, 4분기 내 습식이 시작될 것이다. 또한 에코프로이노베이션에서 하반기 또는 2022년 초부터 수산화리튬 가공을 시작할 것이다.

이 연구원은 "에코프로비엠은 기존 증설 계획에서 미국 현지투자에 대한 규모 구체화 시, 그 규모는 최소 매해 3만t이상 확대될 것이며, 또한 증설 규모가 확대될 때마다, 실적 추정 상향으로 인해 밸류는 낮아질 것"이라며 "이에 따라 주가 업사이드는 더욱 확대될 것"이라고 강조했다.

한편 에코프로비엠은 2분기 실적 발표 당시, 증설 계획을 2024년 21만t, 2025년 29만t으로 상향 조정했다. 이는 유럽공장 투자 계획만 추가된 것이다. 그리고 지난 9일 SK이노베이션향으로 2024~2026년 3개년간 10조원대 수주 발표를 했다. SK이노베이션은 2025년까지 미국 내 90GWh의 생산능력 확보를 계획하고 있다. 이를 고려했을 때, 2025년까지 미국 내 SK이노베이션향에만 필요한 양극재 규모는 약 12만t 수준이다. 따라서 에코프로비엠 dl 국내 공장에서 일부 공급한다 하더라도 2025년까지 최소 3만t 규모의 미국 내 생산능력이 필요하다. 그리고 3만t을 시작으로 해마다 추가 증설이 이어질 것으로 보인다.

이 연구원은 "에코프로비엠은 해외공장 설립에 대해 10월 중순쯤 발표할 예정이며, 이는 수주에 이어 또 한번의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다"고 내다봤다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr