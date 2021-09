[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 지난 10일 현장대응능력 강화를 위해 ‘제주아트센터’에서 긴급구조통제단 도상훈련을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 도상훈련은 대형 화재 발생을 가정해 진행됐다.

대형화재 시 대응 1단계 발령 및 긴급구조통제단 운영에 따른 재난현장 지휘 및 현장대응 체계 확립 등을 중점으로 했다.

고재우 제주소방서장은 “대형 재난 상황에서는 긴급구조요원의 신속·정확한 임무 수행이 매우 중요하다”며 “정기적인 훈련을 통해 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

