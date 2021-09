조성은 "김웅 위원에게 유감…그러나 적절한 결정이라고 생각"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 전 검찰총장의 이른바 '고발 사주 의혹'을 제보한 조성은 전 미래통합당 선거대책위원회 부위원장이 이번 제보와 관련하여 자신의 입장을 밝혔다.

오늘(12일) 조씨는 자신의 페이스북에 "매일 400여 통의 전화와 함께 제한적인 시간으로 기자들과의 통화가 이루어지다 보니 여러 보도 부분을 바로잡겠다"며 글을 올렸다. 조씨는 우선 공익신고자에 관한 보호 요건을 언급하며 "이 사건의 경우 대검찰청 역시 비위 당사자가 될 수 있는 기관이자 진상 조사의 감찰 기관이기 때문에 공익 신고의 자료 제출 후의 요소에서도 매우 민감하게 접근할 수밖에 없었다"고 설명했다.

이어 조씨는 "이 과정에서 진상 조사의 책임자인 한동수 감찰부장에 대한 법조기자들 등의 객관적인 평가 등을 확인하여 직접 말씀드리기로 결정한 것"이라고 덧붙였다. 또한 "이 접근의 과정에서 타인의 소개가 개입된다면 어쩔 수 없이 저와 자료에 대한 편견이 작용할 수 있었다"며 "정치적 요소가 조금이라도 있을 부분은 모두 제거하고 직접 연락을 드렸다"고 신고 경위를 밝혔다.

조씨는 한동수 감찰부장을 직접 찾아간 이유에 대해서 "김오수 검찰총장은 조국 전 법무부 장관 당시 차관을 지냈고, 박범계 법무부 장관은 민주당 소속"이라며 "정치적인 해석을 피하기 위함이었다"고 밝혔다. 또 공익 신고자 보호 제안에 관해서는 "신변 보호는 두번째이며, 이 자료가 해당 수사기관의 직접 인지 없이 제3의 기관에서 떠돌아다니길 원치 않았다"고 답했다.

조씨는 이번 제보가 자신의 결단에 따른 것이었음을 강조했다. 그는 "(일각에서) 젊고 경험 없는, 미숙한 여성의 이미지로서 제가 '감히' 판단하고 결정할 수 없었으리라는 식으로 이 사건의 배후에 누군가 있다고 하고 싶을 것"이라면서도 "(자신은) 수차례 선거를 거쳐 왔고 탄핵 당시 비상대책위원을 지냈으며, 대선 경선 룰을 정할 때도 참여한 적이 있는 등 책임과 결정이 있는 역할을 한 경험이 있다"고 설명했다.

이어 "이번 사건도 제 역할의 범위 안에서 적절한 판단과 결정을 내렸다고 생각한다"며 "정치적인 색과 별개로 함께 일을 했던 사람들과의 능력적, 인간적 신뢰도 수년간 지켜왔다"고 말했다. 또 "여권 인사와의 친분 관계는 논란이 될 대상이 아니다"라며 "그들은 오랜 친구이자, 제가 어떤 정치적 선택을 해도 비난보다는 응원을 해준 오랜 저의 사람들이다"라고 주장했다. 이는 최근 논란이 된 박지원 국가정보원장과의 친분을 의식한 발언으로 풀이된다.

조씨는 김웅 위원에 대해서도 언급했다. 그는 "김 의원을 처음 보고 나서 모 변호사에게 '김웅 후보는 좋은 사람이고 크게 될 분이니 만나 보시라'는 이야기를 전달했던 부분은 진심이었다"고 심경을 밝혔다. 이어 "압수수색 등에 처한 상황과 개인적인 비극은 매우 유감"이라면서도 "가장 정직한 사실 관계와 진실이 등장하는 것이, 제가 속했던 선대위와 김 의원 측에게도 가장 정직한 책임이 될 것이라고 믿었다"고 덧붙였다.

조씨는 "이번 사건의 내용은 중대하고 심각하다"면서 "(이 사건을 최초로 보도한) 이진동 기자에게 개인적인 섭섭함과 분노는 있으나 제가 기자의 신분이었어도 이러한 중대 사건은 반드시 보도해야 한다고 생각했을 것"이라며 이해한다는 입장을 드러냈다. 또한 "사실은 드러나고, 죄는 책임을 지면 된다"며 "필요한 부분 내에서만 언론에 직접 출연하여 사실 관계를 밝힐 예정"이라고 글을 마무리했다.

