尹캠프 “박지원 국정원장, 선거법 위반 고발할 것..제보자는 정치적 수양딸” 주장

[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프가 12일 "내일 박지원 국정원장을 국정원법과 공직선거법 위반 혐의로 고발하겠다"고 했다. '고발 사주' 의혹을 언론에 제보한 조성은 씨가 관련 보도 전인 지난달 11일 박 원장과 개인적으로 만난 사실과 관련해서다.

캠프 상황실장인 국민의힘 장제원 의원은 이날 국회 기자회견에서 "박 원장이 야당의 유력 주자를 제거하기 위해 대선에 개입한 의혹이 불거졌다"며 "이는 국정농단이자 국기문란 행위로, 대한민국의 민주주의를 말살하려는 최악의 사건"이라며 "'박지원 게이트'다"라고 규정했다.

박 원장과 조씨가 '평소 친분이 있었고 식사하는 자리였다'고 해명하는 데 대해선 "지나가는 소가 웃을 일"이라며 "박 원장 특유의 노회함은 국민을 우롱하는 행위"라고 했다.

장 의원은 "조씨는 박 원장의 사실상 정치적 수양딸"이라며 "그런 두 사람이 이 시점에 만나 무엇을 논의했는지는 삼척동자도 알 수 있을 것"이라고 주장했다. 이어 김오수 검찰총장이 진상조사를 지시하고 박범계 법무부 장관이 자체 조사를 시사한 것까지 묶어 "국정원장과 그의 수양딸, 검찰총장과 민주당 의원인 법무부 장관이 찰떡궁합을 과시한 것"이라며 "윤석열 죽이기 공식이 한 치 오차도 없이 진행됐다"고 비판했다.

장 의원은 "국정원장 선거개입 의혹사건인 '박지원 게이트'에 대해 즉각 수사에 착수해야 한다"며 고위공직자범죄수사처(공수처)에 박 원장과 조씨에 대한 압수수색 등 강제 수사를 촉구했다. 특히 두 사람이 만났을 때 제3자가 동석했다는 의혹을 거론하며 "휴대전화를 압수해 문자와 통화기록을 확인하고, 호텔의 CCTV나 QR 기록을 신속히 확보해야 한다"고 말했다.

그는 "문재인 대통령이 박 원장을 포함한 권력기관의 선거 개입 의혹을 명백히 밝히지 않으면, 박지원 게이트를 넘어 '문재인 정권 게이트'로 들불처럼 번질 것"이라고 경고했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr