민주당 64만 표심 뚜껑 열린다..이재명 ‘50%’ 넘을까

210만 선거인단 중 64만표 오늘 결정

이재명 '과반 확보' vs 이낙연 '반전 역전'

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당은 12일 오후 '1차 슈퍼위크'에서 대선후보 선출을 위한 1차 선거인단 투표 결과를 공개한다. 사실상 이날 개표 결과에 따라 경선 결과의 전체 윤곽이 잡히는 셈이다.

민주당은 이날 오후 3시 30분 강원 원주 오크밸리 리조트에서 추미애 이재명 정세균 이낙연 박용진 김두관(기호순) 후보의 합동연설회를 개최한다. 이어 개표를 진행, 오후 6시부터 강원 경선 결과와 1차 선거인단 투표 결과를 차례로 발표한다.

1차 선거인단은 약 64만명으로 200만명에 육박하는 전체 선거인단의 3분의 1 규모다. 앞서 열린 세 차례의 지역 순회 경선에서 모두 '과반 압승'을 거둔 이재명 경기지사가 과반 연승 행진을 이어갈지 주목된다. 1차 선거인단의 온라인 투표율이 70%를 돌파한 가운데 이날까지 이어지는 ARS 투표를 반영한 최종 투표율이 지난 대선 당시 기록(76.6%)을 넘어설지도 관건이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr