메르켈·마크롱 등 각국 정상들, 9·11 테러 20주기 메시지

[아시아경제 박병희 기자] 세계 각국 정상들이 11일(현지시간) 9·11 테러 20주기를 맞아 희생자들을 기리며 과거를 절대 잊지 않겠다고 한목소리로 다짐했다고 AFP 통신이 전했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 트위터에 엘리제궁 앞에 성조기를 세워놓은 영상과 함께 프랑스어와 영어로 "우리는 절대 잊지 않겠다. 우리는 항상 자유를 위해 싸우겠다"고 적어 올렸다.

엘리자베스 2세 영국 여왕은 조 바이든 미국 대통령에게 보낸 메시지에서 사고 현장에서 임무를 수행한 구조대원과 희생자, 생존자, 그리고 영향을 받은 가족을 위해 기도하고 있다고 추모했다.

보리스 존슨 영국 총리는 전날 발표한 성명에서 "테러리스트들이 우리 국가들을 갈라놓거나, 우리의 가치를 포기하게 하거나, 영원한 두려움 속에 살게 하지 못했다"고 밝혔다.

스콧 모리슨 호주 연방총리도 9·11 테러가 "우리의 생활 방식과 자유 민주주의 가치를 겨냥한 공격이었지만 우리의 결의를 무너뜨리고 삶의 방식을 바꾸는 것은 실패했다"고 강조했다.

앙겔라 메르켈 독일 총리는 "우리가 비록 우리의 안보를 위태롭게 만드는 테러리즘을 물리칠 수 있었지만, 아직 모든 목표를 달성하지 못했다"고 경계를 늦추지 않았다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 20년 전 이날 숨진 이들과 그들을 돕기 위해 모든 것을 걸었던 사람들을 기억한다며 "가장 어둡고, 가장 힘든 시간에도 인간의 본성이 빛을 발했다"고 말했다.

샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장은 "수많은 응급 구조대원의 숭고한 희생과 헌신을 기억한다"며 "EU는 테러리즘과 모든 형태의 극단주의에 계속 맞서 싸우는 미국과 미국 대통령과 함께한다"고 트위터에 적었다.

스위스의 기 파르믈랭 대통령은 "미국에서 2001년 발생한 9·11 테러는 세계 정치에 엄청난 영향을 미쳤다"며 "어디에서나 항상 테러를 무조건 거부하며 희생자들에게 연대를 표한다"는 입장을 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr