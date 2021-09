尹 검찰 '나치 부역자' 빗댄 이재명 "개혁으론 안돼…대수술 필요"

"나치 협력 '위험한 엘리트' 모습 다시 본다"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장을 비판하면서 '나치'를 언급했다.

이 지사는 10일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'조직에 충성하고 직무에 충실하며 주어진 역할을 다했을 뿐이다', 이 말은 2차 세계대전 후 나치에 부역한 사람들이 보인 태도였다"라며 "인간 본연의 가치가 빠진 성실함이 언제든 거악(巨惡)의 수단이 될 수 있음을 보여주는 말"이라고 강조했다.

이어 "그런데 그 잘못된 성실함이 엘리트의 것이 되면 위험성이 배가된다"라며 "더군다나 그 엘리트가 국민들로부터 막강한 권한을 위임받은 공직자라면 문제는 더욱 심각해질 것"이라고 지적했다.

이 지사는 "나치에 협력한 '위험한 엘리트'들이 게르만 민족의 역사에 씻을 수 없는 오점을 남겼다"라며 "2021년 윤석열 검찰에서 일군의 '위험한 엘리트'들의 모습을 다시 본다"라고 말했다.

그러면서 "예단하지는 않겠지만 서초동 엘리트들은 이미 괴물이 되어버린 듯하다"라며 "이제 개혁으로는 안 될 것 같다. 대수술이 필요하다. 악성 종양은 제거하고 썩은 부위는 도려내야 한다"라고 주장했다.

이날 고위공직자범죄수사처(공수처)는 이른바 '고발 사주 의혹'과 관련, 윤 전 총장을 피고발인 신분으로 입건했다. 윤 전 총장은 이날 한국교원단체총연합회 간담회 직후 기자들과 만난 자리에서 "입건하라 하십시오"라고 짧게 답했다.

고발 사주 의혹은 윤 전 총장 재직 당시 검찰이 미래통합당(국민의힘 전신)에 범여권 인사 및 정치인 등에 대한 고발을 사주했다는 내용이 골자다.

이같은 의혹이 제기된 것에 대해 윤 전 총장 측은 "판에 박힌 정치공작"이라고 일축했다. 윤 전 총장 캠프 소속 김병민 대변인은 지난 7일 논평을 내고 "여권이 윤 후보를 끌어내리기 위해 총력을 기울이고 있지만 모두 다 터무니없는 주장만 펴고 있다"며 이같이 말했다.

윤 전 총장은 10일 오후 서울 금천구 '즐스튜디오'에서 열린 국민의힘 '국민 시그널 면접'에 참석한 자리에서도 고발 사주 의혹 관련 질의를 받자 "사주는 기본적으로 높은 사람이 아랫사람한테, 센 사람이 약한 사람에게 하는 게 사주"라며 "검찰총장이 100명 넘는 국회의원이 있는 정당에 사주했다는 것 자체가 엄청난 공작 프레임"이라고 반박했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr