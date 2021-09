윤석열 측 “공수처, 정치개입 노골화…모략 즉각 중단하라”

“김진욱 공수처장 책임지고 물러나야”



[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 측은 10일 고위공직자범죄수사처(공수처)가 ‘고발 사주’ 의혹과 관련해 윤 전 총장을 피의자 신분으로 입건한 것에 대해 “정권과 검찰, 공수처는 모략을 즉각 중단하라”며 “정치공작의 진실은 반드시 세상에 드러난다는 것을 잊지 말라”고 비판했다.

윤 전 총장 캠프의 김병민 대변인은 이날 논평을 내고 “국민의힘 대선 후보 경선 시작 이후 정권의 눈치를 보는 권력기관의 정치개입이 노골화되고 있다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “뉴스버스 허위보도로 시작된 정치공작의 제보자를 대검이 월권과 불법을 불사하며 공익신고자로 둔갑시킨데 이어 공수처는 이 사건과 관련해 윤 전 총장을 공격해 온 친정부성향 단체의 고발을 계기로 신속 수사에 나섰다”며 “공수처가 김웅 국민의힘 의원 사무실 등을 압수수색하면서 영장에 윤 전 총장을 피의자로 적시한 것은 상습 고발자와 손발을 맞춰 윤 후보를 흠집 내려는 것”이라고 지적했다.

김 대변인은 “공수처는 김 의원실을 압수수색하며 적법절차를 지키지 않았다. 수사관의 거짓말로 진행된 황당한 불법 압수수색은 공수처가 정권의 하수인임을 적나라하게 보여줬다”며 “정치적 중립성을 상실한 데 대해 김진욱 공수처장은 책임을 지고 물러나야 한다”고 밝혔다.

김 대변인은 “검찰은 윤 전 총장의 배우자도 수면 위로 끌어올리는 듯한 행태를 보이고 있다”며 “1년 넘게 수사해서 특별한 내용이 없었던 주가조작 의혹과 관련해 검찰이 도이치모터스 관련회사를 압수수색하자 그 사실이 바로 언론에 공표되면서 마치 윤 후보 배우자가 관여된 것처럼 포장되고 있는 것은 정치적 의도에서 비롯된 것으로 밖에 볼 수 없다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr