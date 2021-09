광주 경제고용진흥원 '광주공공배달앱' 경품이벤트 당첨자 시상

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 경제고용진흥원(이사장 나성화)은 10일 '위메프오 광주공공배달앱' 사용고객을 대상으로 한 '8월 경품이벤트' 당첨자를 발표했다.

이번 이벤트는 국내 에어컨시장에서 3위를 달리는 지역 제조업체 오텍캐리어㈜의 공기청정기 경품 협찬으로 진행됐다.

행사기간 동안 총 2만6775건의 거래건수와 6억5000만원의 매출로 전월대비 1700여건의 주문증가가 있는만큼 소비자들의 큰 호응을 얻은 것으로 나타났다.

공기청정기 당첨의 주인공은 총 4명이며 위메프오앱내 마이페이지의 공지사항에서 '이벤트 당첨자' 안내 페이지 및 공공배달 블로그, 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

당첨자 중 서구 금호동에 거주하는 이경종 씨는 “당첨이 된 것을 알고 깜짝 놀랐다.며 평소 주말부부로 주말에 가족들과 함께 배달음식을 자주 접하게 되는데 관심을 가지고 되도록 공공배달앱을 사용하려고 하고 있다면서 의외로 할인혜택이 많고 1% 페이백이 다음번 주문할 때 상당히 도움된다”고 말했다.

광주 경제고용진흥원 관계자는 “9월에도 '광주공공배달앱 추석맞이 이벤트' 실시로 인기가전제품 3종 경품이벤트, 매주 토요일 페이백 20%, 전통시장 장보기 무료배달, 10% 선할인 모바일 온누리상품권 온라인 결제등의 다양한 행사를 예정하고 있다"고 했다.

이어 "지역소비자 주문이 증가할수록 앱 중개수수료 절감분이 지역 소상공인·자영업자의 수익 증가로 이어지는 선순환 구조의 상생플랫폼인만큼 소비활성화를 위해 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr