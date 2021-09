[아시아경제 임춘한 기자] 현대 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 150 등락률 -1.34% 거래량 1,625,087 전일가 11,200 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 엔씨소프트, 모바일 게임 5종 글로벌 퍼블리싱 계약두산인프라코어, '현대두산인프라코어'로 16년만에 사명 변경두산인프라코어, 이집트 국방부와 36t급 굴착기 28대 수주 계약 close 는 10일 차입금 상환과 신사업 투자를 위해 8000억원 규모의 유상증자를 실시한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr