14대 사무총장으로 선출



[아시아경제 한진주 기자] 4년제 대학 협의체인 한국대학교육협의회 사무총장에 이기봉 전 전라남도 부교육감이 취임했다.

대교협은 지난 7월23일 이사회를 열어 사무총장 공개모집에 지원한 응모자 중 전형위원회를 통해 추천된 후보자에 대한 서류·면접심사와 직접 비밀투표방식으로 제14대 사무총장을 선출했다.

이 신임 사무총장은 1963년생으로 행정고시로 공직에 입문해 교육부 교육선진화정책관·대변인·사회정책협력관·기조실장, 청와대 비서실 교육비서관 등을 역임했고 2017년부터 전남교육청 부교육감으로 재직해왔다.

이 신임 사무총장은 교육부장관의 승인을 거쳐 지난 10일 공식 취임했다. 임기는 2024년 9월9일까지 3년이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr