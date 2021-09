택배노조 "분류인력 투입 요구에 사측이 직장폐쇄…노동자 거리로 내몰려"

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스연맹 산하 전국택배노조는 10일 "로젠 부산 사하지점이 분류인력 투입 요구에 직장을 폐쇄했다"며 "로젠 본사는 문제 해결과 사회적 합의 이행에 나서라"고 촉구했다.

택배노조는 이날 용산구 로젠택배 본사 앞에서 기자회견을 열고 "지난 6일 사하지점의 일방적인 직장폐쇄로 인해 추석 특수기에 노동자들이 거리로 내몰렸다"며 이같이 주장했다.

노조는 택배업계의 사회적 합의에 따라 로젠택배가 이달 1일부터 분류인력을 투입하기로 했지만, 사하지점에는 분류인력 투입이 제대로 이뤄지지 않아 이날 작업이 제대로 진행되지 못했다고 주장했다.

노조와 본사 간 교섭을 통해 이달 8일까지 사하지점에 분류인력 5명을 투입하고 15일까지 5명을 추가 투입하기로 합의하면서 2일부터 노조가 정상 출근·배송을 시작했으나, 밀린 물량으로 인해 4일에야 배송이 마무리됐다.

하지만 사측은 '노조가 의도적으로 배송을 하지 않아 식품이 상했다'고 주장하며 이를 문제 삼았다고 노조 측은 전했다. 노조는 "식품 배송 거부를 하지 않았으며 배송을 막은 적도 없다"며 "지난 1일 하차되지 않은 식품에 한해 사고 소지가 있어 본사와 합의 하에 배송하지 않은 것뿐"이라고 설명했다. 이어 "쟁의행위를 하지 않았는데도 사하지점이 공격적 직장폐쇄를 한 것은 부당노동행위"라며 "분류작업 인원 투입에 적극적 대책을 세우지 못한 로젠택배 본사가 이 문제를 해결하라"고 주장했다.

