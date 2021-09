[아시아경제 임혜선 기자] 삼성물산 패션부문은 13일까지 온·오프라인 통합 프로모션 '삼성물산 브랜드 데이'를 실시한다고 10일 밝혔다.

'브랜드 데이' 프로모션은 온·오프라인에서 동시에 진행된다. 삼성물산 패션부문이 운영하고 있는 남성복(갤럭시·로가디스·준지·란스미어·엠비오), 여성복(구호·르베이지), 빈폴(맨·레이디스·골프·키즈·ACC)과 글로벌브랜드(아미·르메르·띠어리·브룩스·토리버치 등) 등 주요 브랜드가 모두 참여한다. 가을·겨울 신상품을 10% 할인한다.

구매 후 온라인 SSF샵을 통해 응모한 고객 중 추첨을 통해 100명을 선정, SSF샵에서 현금처럼 사용 가능한 10만 점의 퍼플 코인도 증정한다.

