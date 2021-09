롯데면세점 'LDF BUY', 지앤씨 등 신규 브랜드 출시…베스트 상품 할인전

LDF BUY 직구몰 블랙모어스, 지앤씨, 스위스 등 브랜드 새로 선봬

신규 브랜드 최대 50% 할인된 가격으로 제공

베스트 아이템 최대 30% 할인전도 진행

[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점은 해외 현지 상품 직소싱 온라인몰 'LDF BUY(엘디에프바이)'에 신규 브랜드를 출시하고, 추석 선물 수요를 겨냥한 베스트 상품 할인전을 진행한다고 10일 밝혔다.

'LDF BUY'는 '블랙모어스(BLACKMORES)', '지앤씨(GNC)', '스위스(SWISSE)' 등 신규 브랜드를 국내 고객에게 새롭게 선보인다. 롯데면세점은 "이들은 품질을 앞세워 호주 현지는 물론 전 세계적으로도 인기를 끌고 있는 건강기능식품 브랜드"라며 "'LDF BUY' 입점 기념으로 ▲블랙모어스 오메가3 ▲지앤씨 밀크씨슬 ▲스위스 코엔자임 Q10 등 각 브랜드를 대표하는 인기상품을 최대 50% 할인된 가격에 제공하는 이벤트를 오는 22일까지 진행한다"고 말했다.

오는 15일까지 추석을 앞두고 선물을 준비하는 고객을 위한 베스트 건강기능식품 할인전도 진행한다. 닥터내추럴과 뉴트라라이프, 헬씨케어 등 총 8개 브랜드가 대상이다. 행사는 ▲부모님 건강을 위한 관절 강화, 인지 기능 케어 상품 ▲피로회복 ▲뷰티 ▲면역력 증진 등 총 4개 주제로 진행되며 카테고리별 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다.

구매한 상품은 호주 현지에서 고객의 집 앞까지 평균 5일에서 7일 이내에 배송될 예정이다. LDF BUY 모바일 애플리케이션(앱)을 이용하면 앱 전용 5000원 할인쿠폰도 제공한다.

'LDF BUY'는 글로벌 물류 인프라 및 상품 소싱 역량을 활용하고자 지난 6월 롯데면세점 호주법인이 선보인 직소싱 온라인몰이다. 현재는 호주 지역 유명 건강식품 브랜드를 선별해 제공하고 있으며, 향후 상품 카테고리를 확대하고 내국인 고객뿐만 아니라 해외 소비자까지도 구매할 수 있도록 플랫폼을 발전시켜나간다는 계획이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr