추미애 "윤석열 나와주면 '땡큐'? 민주주의 독초 응원하는 것"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관이 일각에서 나오는 '윤나땡(윤석열이 나오면 땡큐)' 주장에 대해 "이런 정무적 판단은 위험하다"고 지적했다. 윤나땡은 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 대선에 나와 주면 상대하기가 수월해 오히려 고맙다는 의미로 쓰인다.

추 전 장관은 9일 유튜브 채널 '열린민주당TV'에 출연해 "민주당 전략가들이 정무적 고민을 많이 하더라. 윤 후보가 최종 후보가 되는 게 민주당에 유리하다고 진단하는 분이 있다"며 이같이 밝혔다.

'윤나땡'과 같은 판단에 대해 "민주주의의 독초를 응원하고 조장하는 것이 된다. 용납하지 않겠다는 선 긋기가 먼저"라며 "저런 흠 많은 후보가 유리하다고 하면 제2의 정치 검찰, 정치 군인이 또 다시 등장하지 않으리란 보장이 있느냐"고 따져 물었다.

그러면서 추 전 장관은 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수의 구속과 관련해 사법부를 비판했다. 그는 "표창장 하나로 구속하고 합병증에도 보석을 해주지 않고선 윤 후보 장모의 국고 보조금 수십억원 횡령에는 어떻게 저러느냐는 사법부에 대한 원망이 있다"고 지적했다.

이어 "이 분위기는 물컹한 개혁세력이 개혁 깃발을 내리면서 만든 것이고 얕보인 것"이라면서 "동지가 쓰러져도 응원하지 않고 버리고 당하는 사람만 손해다. 말뿐이다"라고 꼬집었다.

한편 9일 법원은 요양급여 부정수급 혐의로 재판에 넘겨진 윤 후보의 장모 최모씨의 보석 신청을 허가했다.

