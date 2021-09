[아시아경제 문혜원 기자] GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 16,050 전일대비 150 등락률 -0.93% 거래량 250,205 전일가 16,200 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일GKL, 6월 카지노 매출 148억...전월比 46%↑카지노주 볕 들지만…여전히 그늘 속인 GKL close 은 전임 대표이사 임기 만료에 따라 김영산 대표를 새로 선임한다고 8일 공시했다.

