속보[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "제가 그렇게 무섭냐"며 "저하나 그런 공작으로 제거하면 정권 창출이 되느냐"고 지적했다. 이어 "당당하게 하라"면서 "국민들도 정치공작에 현혹되지 말라"고 당부했다. 그러면서 "인터넷매체가 한 번 보도하면 정당의 전현직 대표, 의원, 위원장이 벌떼처럼 나서서 떠든다"며 "저를 국회로 불러달라. 당당하게 저도 제 입장 얘기하겠다"고 강조했다.

